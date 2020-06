La vida sigue y habrá algún día otras empresas, pero no las que tuvimos. Aunque volvamos atrás con las medidas, las pymes que desaparecieron ya no vuelven. Esperemos que las que sobrevivan sean más fuertes, más innovadoras, con más suerte para que –con el tiempo- puedan volver a generar suficiente crecimiento para absorber el devastador desempleo que tendremos. Esas empresas necesitarán mucha ayuda de todo tipo, ya que sin empresas no hay trabajadores. ¡Y viceversa! Los trabajadores necesitarán ayuda de todo tipo, ya que sin trabajadores no hay empresas.