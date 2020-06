La gestión de Sedronar se guía por una perspectiva de Derechos Humanos y en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental. Tenemos evidencias de múltiples investigaciones que nos dicen que el consumo problemático no es un asunto de voluntad individual sino que es una construcción y un tipo de vínculo que una persona establece con un objeto o sustancia, legal o ilegal; y que esa persona no está aislada sino que vive en una cultura de consumo, en un contexto social único y particular.