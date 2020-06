Así se ha llegado a esa absurda oposición entre quienes están a favor de la cuarentena y quienes son llamados “anticuarentena”. Es absurda porque estos últimos no existen. Nadie niega la necesidad de que se imponga alguna forma de aislamiento social que torne más lento el proceso de contagios mientras los sistemas de salud se preparan para lidiar con los afectados. No hay, pues, “anticuarentenas”. Pero la cuarentena no es algo que se pueda realizar de una única manera. Basta ver lo que sucede en los distintos países del mundo, que han reaccionado frente a la pandemia con modulaciones diversas.