Ahí está la verdadera grieta: los que comparten privilegios y los que comparten valores. El campo no defiende hectáreas, pasajes gratis o vales de nafta sino su estilo de vida, y la ciudad no defiende a Vicentin, nombramientos o subsidios sino la propiedad privada y ahí convergen los heterogéneos. Todo parece indicar que en la Argentina el populismo y los males que vienen con él ya no enamoran. Víctor Hugo dijo: “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”. Tal vez en la actualidad eso aplique, en nuestro caso, a la libertad.