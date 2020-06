Muchos en el Ejército pretendieron atribuir la derrota no a la incapacidad manifiesta de los mandos superiores y a los complacientes seguidores -que hicieron casi todo lo que no debía hacerse según la ortodoxia y la historia militar-, no a las imprevisiones, no a la falta de abastecimientos, ni a nuestra inferioridad aérea, ni a la ausencia de la flota de superficie, sino a las valientes tropas y jefes tácticos.