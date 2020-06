No necesariamente. No descarto que no vaya a suceder, pero al final del día lo que define si nos vamos a una hiper o no es la demanda de “pesos” o, mejor dicho, la demanda por pasivos del BCRA en pesos. Este ejercicio nos dice que si la demanda por “pesos” no aumenta en relación a lo que observamos a fines de 2019, entonces la inflación va a ser muy alta. Por suerte para el Gobierno, la demanda de “pesos” ha aumentado y mi estimación es que en el segundo semestre de 2020 ya se ubicaría arriba del 14% del PIB. Si se mantiene en estos niveles de acá a fin de año entonces la inflación en 2020, según este ejercicio, se ubicaría levemente por debajo del 50 por ciento.