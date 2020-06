Frente a esta realidad se ha levantado la alarma buscando evitar “la avalancha” de concursos y quiebras, argumentando que el sistema judicial no podría atenderlas y colapsaría. Mientras los Tribunales continúan cerrados (o apenas abiertos y los que están abiertos sobrecargados) se produce una ficción, una apariencia. No hay reclamos. No hay conflictos, porque no hay dónde dirimirlos. No hay avalancha. Hemos instalado un muro. Un parapeto ilusorio-.