El capitalismo fue exitoso en la misma medida en que estimuló a los sectores productivos, mientras canalizaba la energía creativa hacia el triunfo de quienes generaban riqueza y, en consecuencia, permitían el avance de la sociedad. En el modelo de Estados Unidos, el ejemplo era Henry Ford, y los Rockefeller manejaban el dinero, pero incentivaban la economía y no se animaban a fugar capitales pues estaban atados a su obligado patriotismo. Ese sistema generó dos líneas de pensamiento, una para su manejo del mundo y otra para educar a los posibles gerentes de sus colonias. Todo ese sistema y su ideología hacen crisis con la aparición de China, una sociedad que los derrota en velocidad de crecimiento mientras utiliza el incentivo de la ganancia, pero con un Estado comunista. Es ahí donde muere el concepto de que solo las democracias pueden avanzar. Los chinos terminaron con el dominio del capitalismo sajón. Inglaterra se suicida en su propia creación, el Brexit, por no soportar el liderazgo de Alemania. Incapaz de competir, se retira a lamer sus propias heridas, sabiendo que con el tiempo la vieja “Gran Bretaña” ya será un sueño olvidado. Si comparamos con los otros imperios coloniales, fue sin duda el que más duró. Siempre quiso que fuéramos una colonia suya y logró que los cipayos llamaran “fascistas” a quienes no obedecían sus designios.