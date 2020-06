Monseñor Horacio García en el “triángulo de las bermudas” de La Matanza cambió aquellas tres “c” por estas otras tres: capilla, club y colegio. De no haber sido por esa labor, hoy las miles de familias que ahí habitan estarían al borde de un abismo. Una parroquia (con servicios públicos y grandes salones de usos múltiples) que frente a la pandemia es un lugar no sólo de apoyo espiritual, un club (con espacios cubiertos y descubiertos, canchas, etc) que durante la pandemia cuida de los abuelos y los colegios (primario y secundario), las cuatro barriadas enclavadas entre Isidro Casanova y Ciudad Evita de La Matanza y el apoyo de vecinos solidarios de San Justo enfrentan con fe al mal de la muerte. Desde luego que con la ayuda del Gobierno ahí también se entregan once mil viandas por día, y en la primer Casa de Auxilios en la barriada vecina de Puerta de Hierro ahora se testean a sospechosos de Covid-19. Sirva de ejemplo de las conductas fariseicas de muchos y el trabajo concreto y solidario al que el papa Francisco se refiere. Otro tanto ocurre en las villas de capital federal en cuyo comando se encuentra el obispo Gustavo Carrara, ex párroco de la Parroquia Nuestra Señora Madre de la 1-11-14.