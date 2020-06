Los líderes de hoy son hombres y mujeres que toman decisiones en contextos más o menos adversos, con altas dosis de incertidumbre, y con mayor o menor cantidad de recursos a disposición, entre otros condicionantes. Como todo ser humano que decide, los líderes no están exentos de equivocarse. Lo virtuoso en los líderes actuales, no es entonces estar exentos del error, sino la posibilidad de reconocer equivocaciones, aprender de los errores y tener no sólo la humildad sino también la visión estratégica para corregir o ajustar oportunamente sus decisiones para obtener resultados más eficaces.