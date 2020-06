Sartre también escribió: “Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo.” Es cierto. El modo en que leamos el pasado, puede modificar incluso el impacto que tenga sobre nosotros, hoy. Nuevamente en palabras de Sartre: “Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo”. Tampoco el pasado es otra cosa, más que lo que hacemos de él. Modificamos el ayer al interpretarlo diferente. No podemos cambiar los hechos, pero sí podemos cambiar la historia.