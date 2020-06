Está muy claro que Argentina padece una fenomenal fractura. Una, espera que el Estado la ayude porque no sabe cómo conseguir lo más elemental para su subsistencia y la de sus hijos. Son familias que viven hacinadas, normalmente a cargo de mujeres que llegan a abuelas quizás a los 40 años, que quedan a cargo de niños y niñas que se crían en las calles bajo la ley de las pequeñas mafias barriales. Millones de estos argentinos viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, casi 1000 barrios o asentamientos, según un registro que el Gobierno de Cambiemos realizó con apoyo de los movimientos sociales. De otro modo, no hubiéramos sabido siquiera eso. Votaron por Alberto Fernández y, sobre todo, por Cristina Fernández de Kirchner, pero no entienden por qué todavía Argentina no se puso de pie.