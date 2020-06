Esto sucede en momentos en que los ciudadanos están sometidos a un aislamiento que dura ya tres meses y que no tiene todavía fecha límite de terminación, con gravísimas consecuencias económicas que afectan a millones de personas y a las que el gobierno las ha enfrentado con la falsa disyuntiva de salud o economía, por cuanto ambos valores deben ser tenidos en cuenta y merecer el adecuado tratamiento. Por otro lado, no pudieron prever las consecuencias de la pandemia en un principio, a pesar de que tenían el ejemplo de lo que pasaba en otros países que la sufrieron previamente, ni tampoco se hicieron los testeos correspondientes de manera oportuna, ni controlaron debidamente a quienes llegaban del exterior portando el virus. Asimismo, no brindan las condiciones para que todos quienes necesitan trabajar para llevar el pan a su casa puedan hacerlo. Mientras tanto, nos enterábamos que se hacían compras con sobreprecios, que no se brindaba información al ser requerida y que quienes pregonaban el aislamiento no lo cumplían, haciendo realidad el dicho haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Da acabada cuenta de ello el abrazo del presidente con el gobernador de Formosa, sin barbijos, o el encuentro multitudinario en Villa La Angostura, en el que también participó el primer mandatario junto con una muy numerosa concurrencia, a cara descubierta y también sin guardar ninguna distancia social.