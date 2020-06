Entre los honores que recibió del Segundo Triunvirato está el de grado de Capitán General. Belgrano renunció al mismo con una carta en la que se lee: “Sirvo a la patria sin otro objeto que verla constituida, y éste es el premio a que aspiro. (…) Para el bien de la patria, ni para el buen servicio mío, hallo conveniente el honorífico título de Capitán General, y no veo en él sino más trabas para el trato social, mayores gastos y un aparato que nada importa sino para la vista del vulgar, por cuyas razones V.E. me permitirá, haciéndome una gracia que no lo use, contentándome únicamente con las facultades que me revisten por el cargo que ejerzo. (…) Expuse que no era conveniente para la patria, porque es para aumentársele gastos con el sostén de una escolta que a nada conduce, pues el que procede bien, nada de eso necesita, ni tampoco para mi buen servicio, porque es una representación que me privaría de andar con la llaneza que acostumbro y me aumentará también gastos que no es posible soportar”. No solo renunciaba a títulos, sino que donó a escuelas públicas de primeras letras el dinero otorgado como premio por ambas batallas.