Esta introducción sirve para poner en contexto la situación de las empresas privadas argentinas, las cuales desde el lunes 12 de agosto de 2019 comenzaron a sentir la desconfianza que el mundo tenía en el tipo de gobierno que se avecinaba, pues les cortaron el crédito, algunas multinacionales se fueron del país, y las inversiones se frenaron o se retiraron. Ya se anticipaba la hostilidad del kirchnerismo que asumiría el poder, a través de la figura de Alberto Fernández. Y las empresas que se quedaron, que también lo sabían, no tomaron conciencia de la seriedad de la amenaza que enfrentaban. Pues cuando un gobierno de este perfil se ve en la necesidad de declarar que ellos no tienen nada contra la empresa privada, es porque sí lo tienen. De otra forma, no habría necesidad de aclararlo.