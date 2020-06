La calificación de un bien como de utilidad pública es un acto particular y no una norma general. Por ello, en principio, tiene carácter administrativo. La misma Constitución nos indica que la limitación o restricción de las libertades solo puede ser por ley y quien las dicta es el Congreso. Por lo tanto, es claro que el Presidente no puede realizar por él mismo la calificación de utilidad pública de un bien para la expropiación . Ninguna disposición constitucional le confiere dicha facultad. Al contrario, el texto es bien claro en que sólo el Congreso puede declarar la utilidad pública, de acuerdo con su propia discrecionalidad.