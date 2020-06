Quizás el rol del Estado como “jugador activo” en el sector sea, en definitiva, la menos falaz de las explicaciones, aunque ese rol se explique más desde lo ideológico que desde lo económico. Es que cuando el río suena, agua trae. Tiempo atrás salió a flote la idea de volver a la Junta Nacional de Granos, dicho de otra forma, al monopolio estatal de la exportación agropecuaria. Un modelo obsoleto, fracasado y que no funciona en ninguna parte del mundo. Aunque las críticas recibidas hicieron descartar la idea al gobierno, expropiar Vicentin pareció darle a esa intención una segunda oportunidad. Esta expropiación es solo el primer paso. Al entrar el gobierno como jugador en un mercado de sólo seis participantes, su acción no va a ser como la de un competidor más. Simplemente porque, a diferencia del resto, no tiene intención ni interés en que la empresa obtenga ganancias y así, con el tiempo, puede aventajar al resto de los competidores para imponer sus condiciones. Frente a esto, no puedo dejar de hacerme estas preguntas: