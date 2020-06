El caso Vicentin va más allá de la situación económico-financiera que atraviesa la empresa. ¿Es descabellado pensar que el ala más radicalizada de la coalición gobernante busque que Nardelli sea a Mauricio Macri lo que Báez es a CFK? ¿Es descabellado pensar que el apuro del presidente Fernández se emparente con la necesidad de conducir a ese sector radicalizado? Sí queda claro que estas ondas expansivas derivadas del caso Vicentin llevaron a que el presidente Alberto Fernández reafirmase el andarivel político por el que transita su gobierno. El sábado, cuando lo entrevisté radialmente, me dijo: “Miren, yo no soy socialista. Yo soy peronista. Creo en el capitalismo, más justo y distribuyendo mejor. Creo en el empresario que invierte, que da trabajo y que gana dinero. Creo en ese empresario. Creo en la propiedad privada. Esta medida es absolutamente excepcional. ¡Qué me hablan de Venezuela! Allí expropiaban a las empresas prósperas”. El Presidente sabe que con radicalizaciones las derrotas electorales se acumulan. ¿Hasta dónde llegarán los efectos Vicentin? El Presidente me dijo que probablemente esta semana ingrese al Congreso el proyecto de expropiación aunque sigue esperando un proyecto superador.