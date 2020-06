El hecho de que durante el confinamiento se hayan compartido dispositivos en un hogar, agrava la vulnerabilidad porque desconocemos si todos y cada uno de los usuarios de esos dispositivos han sido precavidos y tomado los recaudos del caso. Este aspecto afecta más a los sectores desfavorecidos de la sociedad que, además de compartir dispositivos, no cuentan con programas anti-malware y anti-virus, a lo que suele sumar otro factor de riesgo: el uso de programas pirateados o no legítimos que, además de poder transmitir “worms”, no se actualizan ni reciben updates que van eliminando vulnerabilidades en la medida que son detectados por el fabricante.