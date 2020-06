Me detengo por un minuto en este punto. Quien haya recorrido el interior de nuestra patria debe saber que la mayoría de los pueblos y ciudades nacieron y crecieron de la mano de una alianza fructífera entre empresarios y trabajadores. No todas las localidades o empresas sobrevivieron a la destrucción de la infraestructura promovida por las décadas de desidia del Estado nacional. Muchas languidecieron o desaparecieron. Así lo dijo el intendente de Avellaneda a la hora de defender la propiedad privada de la empresa: “Aquí todo lo que hizo el Estado Nacional, lo hizo mal. Destruyó el tren, el puerto y las rutas. ¿Por qué no destruiría ahora también a la empresa?”.