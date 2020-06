En ese momento algo se despertó dentro de Rabi Shimon. Quizá fue el recuerdo de todos esos años lejos y aislado de los suyos, quizá haya sido el aroma de los mirtos en una mesa con su hijo, quizá el comprender que no todo puede llevarse adelante del modo en que lo esperábamos. Tal como siempre lo supimos hacer, así como toda la historia, los textos, la tradición y nuestra mirada del mundo siempre nos enseñaron. Que si la realidad cambia y no podemos seguir adelante de la manera en que siempre lo hicimos, no por eso debemos quedarnos solos, aislados del tiempo, aferrados al pasado y huérfanos de futuro. Estos hombres, amantes de su texto y aprisionados en su manera de entender el mundo, eran capaces de regresar a una persona al leprosario, a aquella cueva fría, a la soledad infinita, con tal de no buscar una nueva salida. Fue entonces, que Shimon habló: “¿Y qué tal…si lo hacemos con la oreja izquierda…?”