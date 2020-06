Esta no es una crisis más. Lo que está en juego es la vida de las personas, de decenas de miles de argentinos y argentinas. Afortunadamente en nuestro país no fuimos testigos de imágenes como las que llegaron de los hospitales italianos, las fosas comunes estadounidenses o las calles de Guayaquil. Necesitamos que esto siga así, que no tengamos que sentir el dolor en carne propia para comprender que estamos ante una verdadera encrucijada civilizatoria.