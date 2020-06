Se subieron a un entusiasmo bobalicón y triunfalista e hicieron política sanitaria mirando encuestas. Usaron la pandemia para hacer política partidaria. Nunca tuvieron políticas publicas para el mediano plazo y todo es prueba y error. Prometieron que iban a producir tests en números que solo existieron en la imaginación de algunos funcionarios. Todo ese conglomerado de mentiras y triunfalismos pasa factura ahora. El mundo empieza a funcionar nuevamente y Argentina tiene como único discurso el encierro y la desesperación. Todos los días aparecen noticias de personas que murieron de otras enfermedades y que no pudieron acceder a buena atención por el estado de excepción en la que está todo. Hay tremendos casos de violencia policial producto de la cuarentena que provocaron la muerte de ciudadanos. Es impactante la cantidad de negocios y empresas que están cerrando. La angustia de la gente que no ve la luz al final del túnel. Quisieron dar el resultado del partido cuando este recién empezaba. Cuando se haga el balance final de la mala praxis, en todos los sentidos, se tomará total dimensión del desastre social y económico en el que está Argentina. No tienen una sola idea por fuera de encerrar gente. Creen ser los dueños de la libertad de las personas.