Para apoyar esta afirmación permítanme presentarles algunas cifras. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente China representa, en términos de paridad de poder adquisitivo, el 19% de la economía mundial, mientras que Estados Unidos, el 15 por ciento. Más atrás aparece India con el 8 por ciento. En términos de poder militar, EEUU, según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, destina a su defensa el equivalente al 38% del gasto militar mundial, China el 14% y Rusia, India y Arabia Saudita menos del 4 por ciento. Lo que llama la atención de estos números no es tanto lo cerca o no que se encuentran las dos potencias entre sí, sino la distancia que las separa del resto de las naciones. Como muestran estas cifras y el mismo accionar de los Estados, vivimos en un mundo con dos grandes actores (bipolar) y no con muchos (multipolar).