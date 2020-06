Ahora bien, esta metáfora es tan vívida que, con la excusa del combate al coronavirus y la emergencia, en algunos países, los gobernantes han obtenido poder ilimitado y han restringido la libertad de expresión. Como explica Ian Beacock en The New Republic, la retórica de la guerra no empodera políticamente, más bien, exige acatamiento de las órdenes: no hay nada que explicar a la ciudadanía.