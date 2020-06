Los trabajadores organizados no nos hemos quedado quietos. En todas las reuniones tripartitas del Consejo del Salario desde 2016 a la fecha hemos reclamado la concreción de la Campaña Nacional contra el Trabajo Forzoso, que no tuvo más que palabras de apoyo, pero jamás la creación de un equipo de trabajo para llevarla adelante. Tampoco respecto a la puesta en marcha e implementación del Plan Nacional para erradicación del trabajo infantil, a la que no fuimos convocados ni conocemos las acciones concretas realizadas, ni las metas, ni los resultados parciales obtenidos. Más aún fuimos testigos del papelón del Gobierno de entonces que había eliminado el Ministerio de Trabajo (rebajándolo a categoría de Secretaría) pero retrasó la publicación de la norma para que el representante oficial que había participado en todas las reuniones previas pudiera inaugurar la Conferencia con su rango de ministro que en la práctica ya no ostentaba. Esta anécdota no es pueril, sino que delinea la falta de coherencia entre el anuncio de un Plan Nacional y la degradación del Ministerio que tiene que llevarlo adelante.