Estamos viviendo un tiempo insólito en el que, por momentos, el reloj pareciera detenerse y, en otros, acelerarse. Los días se suceden en una extraña continuidad sin aparentes sobresaltos, en la que el sobresalto acontece dentro de cada uno de nosotros. Quien trabaja y no sabe si mañana recibirá su salario. El que tuvo que reconvertirse. El que no tiene mucho para hacer y no sabe cómo reinventarse. El que piensa obsesivamente cómo pagará los gastos de su local cerrado. El que ve estallar por los aires su vínculo de pareja. El que siente la soledad y el silencio como algo opresivo. Y así podría seguir por horas, porque cada persona es un mundo y en ese mundo –en el que algunos también disfrutan del stand by- ocurren cosas únicas e intransferibles. Cada quien percibe su vivencia de acuerdo a su historia y a su presente. Cada quien vive lo que sucede como puede, con las herramientas que tiene.