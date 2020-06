Esta reunión puede ser la fundante de una mesa permanente de diálogo. Cabe destacar que muchos de quienes allí se sentaron nunca habían conversado con Alberto Fernández. En un país con tanta grieta, poder evaluar por sí mismos los dichos del Presidente tiene su valor agregado. Luego de una pequeña introducción de Acevedo, el Presidente según el rebote de los participantes, los sedujo. Les manifestó, entre otras cosas: “Desde el inicio dije que debemos arreglar la deuda, la pandemia nos demoró un poco”. También mencionó: “Las medidas económicas que hoy aplicamos son coyunturales, rigen mientas arreglamos la deuda”. En un momento de su alocución, el Presidente les informó que se viene un cambio del sistema tributario, pero no dio precisiones al respecto. Se encargó –sin mencionar al protagonista, Paolo Rocca- de aclarar: “Pude haber vertido una palabra no correcta en alusión a algún empresario, pero no tengo animosidad alguna con el empresariado argentino, todo lo contrario”. (En la mesa no estuvo el acero, pero esta semana se encontrarán Fernández y Rocca).