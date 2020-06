Si la empresa no podía pagar, el Estado tampoco podrá generar esos recursos sino que deberá hacer un aporte. Y deberá hacerlo con emisión monetaria. Recuperar esa “inversión” en la propiedad de la empresa significaría que la empresa dé suficientes ganancias para ello. Si Vicentin no ganaba dinero y no podía pagar las deudas, ¿cómo podrá pagar dividendos? Si la gestión anterior no logró buenos resultados, no hay certeza de que la gestión pública lo logre.