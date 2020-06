A los políticos les encanta jugar a empresarios, total ellos no ponen la plata para hacer un negocio que si sale mal no pierden. Es más, por lo general ponen al frente de las empresas públicas a gente no capacitada para administrarla. Son militantes del partido a los que les dan una empresa para manejar como recompensa por su militancia política. El objetivo es buscarles cargos para tenerlos como militantes políticos remunerados. Remunerados por el contribuyente. Y por supuesto que las pérdidas de esas empresas también recaen sobre los hombres del agobiado contribuyente.