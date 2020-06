Permítame el lector insistir en este punto, por si no he sido convincente. No es solo una cuestión de decisión colectiva, día a día elegimos economía frente a salud. Los ejemplos son infinitos; mucha gente opta por profesiones con un mayor riesgo relativo a otras, o al ocio (transportistas, obreros de la construcción, mineros, etcétera) y lo hace sólo porque existe una retribución económica, priorizando el ingreso por sobre la probabilidad de accidentarse.