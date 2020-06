Alfonsín, el primer presidente de este ciclo, debió enfrentar los levantamientos carapintadas y el juzgamiento a las juntas militares. Pero cuando su poder se afianzó basado en el éxito del Plan Austral, se propuso fundar una “Segunda República Argentina”, con reforma constitucional incluida y cambio de régimen, de presidencialismo a semi-parlamentario y mudanza de capital a Viedma. Si bien Alfonsin se autoexcluía de una eventual reelección que la reforma concedía -no así al cargo de primer ministro comprendido en la misma- no quedaba ninguna duda que él sería el padre indiscutido de ese Tercer Movimiento Histórico (en complemento de los de Irigoyen y Peron). Se situaba así un escalón más arriba de las otras figuras -presentes o futuras- de la política nacional. Era un plan muy ambicioso para una democracia naciente y desde un partido, el radical, que no estaba suficientemente afianzado en la escena política. Para avanzar en la propuesta tuvo que hacer concesiones. El Gobierno relajó las variables económicas para satisfacer a gobernadores y sindicatos y la estabilidad económica estalló por los aires para terminar en hiperinflación. Y de fundador de la Segunda República Argentina Alfonsín pasó a ceder el poder antes de finalizar su mandato constitucional. Los humores cambian rápido en la Argentina.