Asumir el lugar que tenemos, no tiene que ver ni con el conformismo, ni con la resignación. Sino con reconocer que ese es el mejor lugar desde el que podemos llevar adelante nuestra misión única y personal. La modernidad nos empuja a no estar nunca satisfechos con la parte que nos toca, e incluso a creer que indudablemente lo que deseemos y queramos alcanzar, con el debido esfuerzo y tenacidad será logrado. Pero la vida nos hace chocar a veces con la realidad de que no siempre o necesariamente es así. Son tantas las variables que afectan a que lo que soñamos finalmente suceda, que cuando quizá no se logra después de tantas promesas realizadoras, caemos en un mundo de frustraciones y culpas del que no logramos recomponernos. Buscamos entonces culpables y responsables afuera, adentro o en el cielo. El texto de hoy nos llama a abrir los ojos y buscar cuál era ese verdadero y único lugar, que no es otro que la raíz a la que está aferrada y destinada nuestra alma para crecer de manera genuina en lo que en verdad somos.