La inmensa mayoría de las personas mira desde afuera, se ocupa y preocupa de sus menesteres que pueden ser muy legítimos pero no parecen percatarse que el respeto recíproco no es algo que venga del aire y por ósmosis, sino que es el resultado de esfuerzos permanentes. Es por eso que Jefferson reiteraba que “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Es por eso que Einstein escribía que “el mundo es un lugar peligroso, no por los malvados sino por los que no hacen nada al respecto”, es por eso que Edmund Burke concluía que “todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal se apoderen del mundo es que haya un número suficiente de gente de bien que no haga nada”, es por eso, por último, que Martin Luther King afirmaba a lo cuatro vientos: “No me preocupan los violentos, los miserables sin escrúpulos y los que carecen de ética, me preocupa el silencio de las personas buenas”.