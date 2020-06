Debemos calcular por otra parte que el producido de este impuesto disminuirá exactamente en el mismo monto el volumen a invertir en el año 2020. Es indiscutible que los muy ricos no bajarán su consumo sino que restarán estos importes de las sumas que planificaban invertir. El gobierno cubriría su déficit a costa de la inversión, o sea que estaría eligiendo financiar el gasto público sacrificando inversión. Nos preguntamos si no sería mejor, desde el punto de vista del impacto económico futuro, que financie su déficit actual con emisión, endeudándose o reduciendo los sueldos administrativos más altos. Dada la pequeñísima inversión per cápita que registramos últimamente pienso que no podemos darnos el lujo de seguir reduciendo la tasa anual de inversión reproductiva generadora de empleos. Algunos políticos expresan que les gustaría seguir el camino de Suecia, como ejemplo de gastos sociales en abundancia, pero olvidan mencionar su inversión per cápita privada acumulada a través del tiempo y que en el año 2007 abolieron el impuesto a la riqueza.