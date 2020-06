La pobreza mata más que el coronavirus. En nuestro país tenemos 18 millones de pobres; de ellos 1,5 millones son indigentes. Hay 5 millones de personas con carencias básicas; mas de un 10% ya eran desocupados; mas del 40% de la población no alcanzó el nivel primario completo; mas de 500.000 son analfabetos; mas de 400.000 jóvenes nunca concurrieron a una escuela formal; mas de 500.000 hogares viven cerca de un basural; mas de un millón de hogares están en zonas inundables; casi un 30% de argentinos no tienen vivienda propia, o son precarias o viven hacinados; muchos carecen de calefacción en zonas frías; casi 4 millones tienen servicios de provisión de agua y desagües cloacales insuficientes; casi un 3% viven en casas sin baño; mas del 15 % de los hogares no tienen agua de red para beber y cocinar; creciente número de argentinos carecen de cobertura social médica y no pueden pagar la totalidad de los medicamentos que necesitan, y deben concurrir a hospitales públicos que les otorgan turnos de atención para varios meses después; muchos sufren de enfermedades crónicas por falta de políticas sanitarias o medidas de saneamiento ambiental (Chagas); personas discapacitadas no disponen de establecimientos especializados; menores embarazadas o madres solteras no cuentan con el apoyo económico y psicológico adecuado; numerosos ancianos son recluidos en geriátricos lamentables, porque el PAMI, IOMA y otras instituciones, no dan abasto para resolver tantos casos; hay menores internados en Institutos a la espera de ser adoptados; muchísimos jóvenes con serios trastornos debido al consumo de drogas que no tienen solución; esquizofrenia, alcoholismo, y otros. Por enfermedades “tradicionales” mueren más de 300.00 personas por año en Argentina; casi 900 por día en promedio. Ni hablar de los femicidios o las que sufren maltrato casero y discriminación por su orientación sexual, obesidad, u otras razones; los que sufren bullying; los reclusos hacinados en cárceles inadecuadas para ser reinsertados socialmente; y tantos otros males. Ambos lados de la falsa grieta pareciera que le han prestado más atención a este virus de moda, que a toda esta situación de pobreza existente desde hace varias décadas; consideran que son sólo daños colaterales de un sistema; sin embargo esta es la realidad argentina y hay que transformarla!