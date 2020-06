Pero la Constitución Argentina dice cosas muy distintas, que el gobierno parece olvidar. En primer lugar, la Constitución establece en sus artículos 14 a 20 una serie de derechos, que no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 28). Derechos tales como trabajar y ejercer toda industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender, o usar y disponer de su propiedad, son derechos que están por encima de la autoridad del gobierno y no pueden ser alterados por él. Al menos según la letra de la Constitución que aun nos rige. Y si la Constitución no admite esta atribución para el Congreso (al referirse a “las leyes que reglamentan su ejercicio”), mucho menos podría hacerlo respecto de decretos legislativos que están expresamente prohibidos por la Constitución, y sólo admitidos para excepcionales casos de necesidad y urgencia cuando el Congreso no esté habilitado para actuar con premura (artículo 99, inc. 3°).