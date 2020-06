Una segunda reflexión necesaria es detenernos en quienes son esas mujeres violentadas, a fin de poder problematizarlo. La discriminación de género nos engloba y contiene a todo el colectivo, pero no se manifiesta de la misma forma para todas, igual que la violencia de género. No es lo mismo la discriminación que sufre una mujer de los sectores medios que vive en una ciudad, por ejemplo, que la violencia sufrida por una mujer migrante trabajadora doméstica, ni una mujer indígena ni una mujer afrodescendiente ni mucho menos una travesti. Todas pertenecen a colectivos históricamente vulnerados, en donde interviene no solo el género en la vulneración de sus derechos. En 1989 la activista feminista Kimberle Crenshaw bautizó esta superposición de problemáticas como interseccionalidad. Este concepto nos sirve para construir una mirada que dé cuenta de cómo se combinan y articulan las desigualdades económicas, el racismo y el machismo, afectando las posibilidades y las herramientas que poseen las distintas mujeres, en ese caso para enfrentar la violencia de genero.