Padecer el patriarcado en soledad absoluta ya no es una opción. Y el aislamiento obligatorio no debería volver a poner esta alternativa sobre la mesa. Muchas jurisdicciones argentinas (municipios, provincias, ciudades) todavía tienen un largo camino por recorrer para generar mecanismos institucionales serios y procesos de articulación sistematizados con la justicia. Porque mientras el índice de femicidios y de violencia no logra bajar, el Estado va a seguir estando en deuda. Los números lo evidencian: el desafío de todo el sistema político argentino está más vigente que nunca.