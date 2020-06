Un segundo escalón fundamental de un adecuado diseño de política exterior es asumir que uno no negocia o interactúa con los gobiernos y personas que a uno le resultan más afines en términos ideológicos o compatibles para ser mostrados a las minorías internas sobreideologizadas, las cuales distan de ser decisivas en masa de votos. En otras palabras, el ABC de las Relaciones Internacionales es guiarse por los intereses nacionales de mediano y largo plazo, sin entrometerse en la política interna de los otros Estados, en especial cuando tienen más fortalezas económicas y militares que uno. Las simpatías personales y/o ideológicas nunca deben contaminar ese principio básico. Las explicaciones hacia adentro que pueden haber para comprender los motivos de poner como interlocutores a ex mandatarios y ex funcionarios de otros países, como por ejemplo buscar apaciguar a minorías intensas de la coalición gobernante y a sus líderes con fuerte poder interno, no serán ni entendidas ni aceptadas por los que tienen el poder en esos países claves para la Argentina, tal como son los EEUU, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, etc. El tener relaciones subóptimas o aún tensas con Washington, Brasilia y Santiago no parece ser lo más recomendable. Asimismo, en temas geopolíticos clave las supuestas afinidades ideológicas no parecen rendir los frutos adecuados.