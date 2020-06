Esa inconsciencia de defensa nacional ha colocado al país en una situación en que no tiene capacidad de disuadir amenazas y, si se concretarán, de enfrentarlas exitosa/eficazmente. Sus FFAA no pueden hoy ser el brazo armado de su política exterior. Ellas reciben desde hace dos décadas un presupuesto promedio del 0,8% del PBI, esto es, menos del 1% que los EEUU le impuso a Japón como castigo luego de derrotarlo en la Segunda Guerra Mundial. Desde el 2018 están aún por debajo de ese promedio, en el mínimo de toda su historia. La desinversión en defensa, estimada por expertos, es de 50 mil millones de dólares en los últimos 35 años. Esa falta de conciencia de defensa nacional parece desconocer que Argentina no estará en una eterna zona de paz y que el mundo será cada vez más complejo, intolerante e inseguro, por la superpoblación, la contaminación, la escasez de recursos naturales y la creciente desigualdad social. El fiscal Di Lello lo advirtió con crudeza en su informe ¨El Problema de la Defensa Nacional¨ de septiembre del 2018. Esa desaprensión por la defensa nacional explica que aún no se haya sancionado una ley de reservas profesionales, a pesar de que se ordenó en la incumplida Ley de Reestructuración de las FFAA del año 1998 y de que se terminó un proyecto de Ley en 2018 en el Ministerio de Defensa que nunca llegó al Congreso.