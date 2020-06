Esta semana Julio Bárbaro y Hugo Quiroga produjeron dos definiciones de absoluto realismo argentino. Mi ex profesor de periodismo me dijo: “La pandemia desnudó lo que ya no estaba”. Y el politólogo expresó: “El enemigo interno de nuestra democracia es el desacuerdo político”. La Argentina acarrea en el orillo de su fundación las grietas. Con distintos nombres, pero siempre las hubo. En el siglo XIX, federales y unitarios. En el siglo XX, peronistas y antiperonistas. Hoy, como resabio de ambas grietas, cuarentena sí y cuarentena no, cuyas dos patas extremas y políticas están representadas por focos reaccionarios, uno dentro del amplio mundo del peronismo y otro dentro del amplio mundo del antiperonismo. Intelectuales, investigadores, periodistas, gente de la cultura, atalonados cada uno en su posición, accionan y reaccionan con odio y mediocridad. Ni en la Argentina hay una dictadura, ni el gobierno de Alberto Fernández busca ser Venezuela, como cacarea Dady Brieva.