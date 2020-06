No me consta que haya sido así, pero lo considero muy posible. Esa era la demanda de los curas villeros y, además, más allá de las diferencias que pueda haber tenido en otro momento con el cardenal, debo reconocer que siempre apoyó los reclamos de los pobladores de las villas. Hoy, cuando el magisterio de Francisco se extiende por el mundo cuestionando la injusticia de la globalización neoliberal, no puedo menos que sentirme satisfecho de haber coincidido con él en el rechazo a un proyecto que no estaba pensado precisamente en el interés de los más pobres.