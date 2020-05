Ahora bien, aquello que también estamos haciendo y que creo que no conduce a nada más que a una pérdida de tiempo valioso es eso de echarnos las culpas unos a otros. El del sur piensa que el culpable es el del norte, el que vacacionó en la costa atlántica piensa que el que lo hizo en Europa trajo el virus a la Argentina, el pobre piensa que es culpa del rico; el rico expresa que la culpa es del dirigente que no lo deja refugiarse en el country, el cliente siente que la culpa es del verdulero que no usa guantes, el comerciante piensa que la culpa es de quien no le permite abrir su negocio, etcétera. Nuestro deporte favorito: la búsqueda de culpables. No digo que no haya que investigar, en algún momento, de dónde y por qué surgió todo esto. Digo que ahora no es el momento de la pelea. El enemigo está allí, en frente nuestro, invisible y asesino. Pongamos la cabeza en cómo nos cuidamos entre todos, ese es el principal objetivo que no debemos perder de vista. ¡Nos salvamos juntos!