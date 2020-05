Parece que el virus nos enfrenta con la impotencia de separar el placer del consumo, con la angustia de un aislamiento al que jamás hubiéramos arribado por propia voluntad. Y sus complejas e inexplicables consecuencias, en las conductas y en las reacciones psicológicas, en un tiempo que al transcurrir de otro modo, al detener nuestra marcha, se vuelve difícil de transitar. Lo nuevo no deseado asusta. Un director de hospital hablaba de una reducción al 20% de las consultas en su guardia, donde salvo la disminución de los accidentes de tránsito, todo el resto carecía de explicación. Hasta la naturaleza festejó el detenerse de esa carrera a veces sin rumbo ni sentido, animales que volvieron a sus lugares de origen, aguas que recuperaron su transparencia. Seguimos admirando a los griegos, avanzamos en tecnologías hasta hace poco tiempo inimaginables, mientras dejamos los valores humanos aplastados en la carrera por la riqueza material. No imagino una superioridad del creyente por sobre quien no lo es. Tan solo cuestiono el triunfo del egoísta sobre el solidario, esta desesperada pasión de los ricos de explicar que ellos no tienen nada que ver con la miseria que generan. La viveza con su cortedad de miras se impuso a la inteligencia, y los resultados están a la vista.