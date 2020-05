A orillas del Éufrates, 1900 años atrás en el tiempo, vivía un humilde mercader de seda descendiente de los judíos exiliados a Babilonia, llamado Abba bar Abba. El hombre no tenía hijos y apenas tenía trabajo, sin embargo la miseria económica no lo había privado del orgullo de ser quien recolectaba fondos para los huérfanos de la ciudad. Cierta vez un hombre le encargó unas telas negándose más tarde a pagárselas, bajo la excusa de que sólo se las había pedido de palabra. Abba bar Abba lo miró y le preguntó: “¿Acaso la palabra de una persona no es mayor garantía que su dinero?”. El hombre, desarmado por completo, le respondió: “Es cierto. Y debido al compromiso que pones en una palabra dada, la buena fortuna te dará un hijo que será como el profeta Shmuel, y sus palabras serán reconocidas por todo Israel como verdaderas”. Poco tiempo después Abba bar Abba tuvo un hijo a quien llamó, sin dudarlo, Shmuel.