Es que para los antiguos griegos la vida humana está marcada por el conflicto entre fuerzas que no somos capaces de controlar. ¡Quién podría no conmoverse al ver a Agamenón obligado a sacrificar a su hija Ifigenia para que los vientos impulsen a las naves aqueas hacia Troya! ¿Quién no compartirá la desolación de Edipo, cuando el ciego Tiresias le revela que él es el responsable de la peste que asola Tebas por haberse casado con su madre y asesinado a su padre? ¿Cómo no admirar a la piadosa Antígona que sabe que su empeño por enterrar a su hermano desafiando la prohibición del rey Creonte va a costarle la vida? En la tragedia no hay buenos ni malos, no existen referencias morales ni certezas que guíen las acciones. La vida de los hombres está sometida a los designios de los dioses que pueden torcer la voluntad de los mortales o empujarlos a un destino nunca imaginado.