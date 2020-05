En cuanto a los comunicados emitidos por Montoneros resulta particularmente interesante advertir que contienen varios giros típicos de la Fuerzas Armadas y completamente ajenos a un grupo de veinteañeros antisistema, más allá de que alguno hubiera sido liceísta. Tal el caso de la sigla PEN para referirse al gobierno, o la mención al Consejo de Guerra Militar, para no hablar del uso de un membrete ubicado en el mismo lugar que el de los organismos estatales. Y en el documento de La causa peronista de 1974 Firmenich y Arrostito señalan que Fernando Abal Medina efectuó un disparo con una 9 mm al pecho, lo que en efecto así fue, pero ¿cómo hicieron para que la camisa, tal como apareció cuando se encontró el cadáver, no tuviera manchas de sangre? Además en esa versión Aramburu habría estado parado contra la pared del sótano, pero ¿cómo puede ser entonces que según la autopsia las balas habrían ingresado mientras estaba acostado? Las fotos que le tomaron a Aramburu dicen que no salieron (¡qué casualidad!), pero nada dicen de la grabación famosa, que jamás apareció, ¿también se estropeó? Y por fin, ¿si el 30 tuvieron la precaución de que Ramus se llevara de paseo al Vasco Acébal, el cuidador de la estancia, todo el día a Pehaujó, tal como declaró este hombre, ¿por qué no lo hicieron ya el 29, cuando dicen haber entrado a Aramburu a la casa?