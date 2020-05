Los mayores peligros en una pandemia son: la falta de liderazgo, la falta de transparencia y la necesidad de acuerdos políticos. Es preciso la creación y convocatoria no sólo de mesas de médicos y sanitaristas, sino además de economistas, de psicólogos, de empresarios, de expertos de todo tipo. Es momento de distanciarse de las ideologías y no perder el foco. Pero hay pocos dirigentes con esa capacidad. En la Argentina, además, debemos lidiar con una crisis que viene de antes, del gobierno anterior y del anterior. Y este gobierno, en particular, se ha formado en el marco de una coalición, con lo que eso implica y que no podemos desconocer. No está formado para esta crisis, que nadie podía prever, sino como un modo de articular un mosaico de consenso político que refleja las concesiones que los grupos se han tenido que dar recíprocamente, reconociendo el aporte de cada uno de ellos al triunfo eleccionario, y que, en términos políticos, se reconocen con cargos, y responsabilidades. En esa selección, claramente no estaba prevista la necesidad de contar con capacidades diferenciales como para atender a esta crisis tan particular.