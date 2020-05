Hoy tenemos a los amigos conectados, a los educadores y alumnos tomando clases y aprendiendo, a las empresas, negocios y profesionales funcionado, a la industria del entretenimiento, a la comercialización de productos y su entrega a domicilio (¿qué será que ha pasado que el gobierno de CABA no ha vuelto a intentar eliminar a las compañías de entrega a domicilio?). Es decir, a casi toda la comunidad. Digo casi toda porque el sector público se mantiene fuera de estos estándares. No funciona el poder legislativo, no funciona el poder judicial, no funcionan la mayoría de las dependencias y empresas públicas, tanto sea porque no tienen la capacidad y la tecnología para hacerlo, pero sobre todo porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. No serán despedidos, seguirán cobrando su salario, su puesto no corre peligro alguno, no hay ningún competidor que pueda desplazarlos y ni siquiera ajustan sus ingresos a la nueva realidad. Hasta los sindicatos han mostrado flexibilidad frente a la emergencia. La clase política no solo no contribuye ajustándose como el sector privado, sino que además pretende aumentar los impuestos y exacciones al sector privado, como única propuesta inteligente para pasar la crisis vigente.